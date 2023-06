Diablo Immortal si arricchisce con nuovi contenuti per l’anniversario

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il viaggio nell’oscura e demoniaca terra di Sanctuarium continua su, il tanto atteso titolo mobile della celebre serie di giochi di ruolo e azione. Blizzard Entertainment ha annunciato una serie diaggiornamenti per l’ultima espansione del gioco, che promettono di portare ancora più profondità e avventura all’esperienza di gioco. Tra le novità più entusiasmanti ci sono unassima zona con una campagna esclusiva, difficoltà Abisso più elevate, nuove abilità per ogni classe, un coinvolgente evento PvP a mondo aperto e una miriade di nuove missioni secondarie che terranno i giocatori incollati allo schermo. Esplorando la nuova zona Con l’ultima espansione di, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in una nuova e affascinante ...

Blizzard ha già avuto problemi in questo senso, e molti hanno criticato la società per aver riempito il gioco mobile con microtransazioni che a volte sfasciano il titolo.

Blizzard e NetEase celebrano il primo compleanno di Diablo Immortal insieme a tutti i fan dell'ARPG mobile: l'Anniversary Update porta in dote tante novità ...