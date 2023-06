Di Maio riparte dall’Arabia Saudita | il primo incontro da inviato Ue per «far crescere il nostro partenariato» col regno di Bin Salman

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Luigi Diha tenuto oggi i suoi primi incontri diplomatici nella nuova veste dispeciale dell’Unione europea per i rapporti coi Paesi del Golfo. O quanto meno i primi resi noti pubblicamente. L’ex leader del Movimento 5 Stelle ha infatti «sbloccato» il suo nuovo profilo Twitter creato ad hoc per condividere la prima foto e le prime considerazioni aventi a che fare con la nuova missione che è chiamato a ricoprire. Nominato formalmente dal Consiglio Ue lo scorso 15 maggio – su proposta dell’Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell – Diha preso ufficialmente servizio lo scorso 1° giugno. E oggi ha svolto una serie di incontri, tanto interni all’Ue quanto di proiezione diplomatica estera – come svelato dal suo account, che nelle scorse settimane era finito al centro di un misterioso blocco da parte di ...

Forte sostegno, ambizione e impegno ad approfondire le nostre relazioni con i partner del Golfo in uno spirito di squadra europeo", ha scritto Dinel primo tweet. Poco dopo, un secondo messaggio ...Al 10'sfonda sulla destra e si accentra per andare al tiro e servire l'accorrente Allegretti, ... Il Pineto la ribalta e vince Nessun cambio al rientro dopo l'intervallo, sie al 4' bell'...Al 10'sfonda sulla destra e si accentra per andare al tiro e servire l'accorrente Allegretti, ... Nessun cambio al rientro dopo l'intervallo, sie al 4' bell'inserimento di Fumagalli, ...

Di Maio riparte dall'Arabia Saudita: il primo incontro da inviato Ue ... Open

Il doppio pareggio con il Cesena ha sancito la fine della stagione 2022/2023 del L.R. Vicenza che giocherà in serie C anche nel prossimo campionato. Senza tanti giri di parole si tratta del fallimento ...Ripartire da zero, con una nuova vita. Anche sui social. Da oggi Luigi Di Maio è a tutti gli effetti rappresentante Ue per il Golfo. Una carica — quella dell’ex ministro — che apre una nuova fase poli ...