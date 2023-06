Devendra Banhart il 22 novembre a Trieste

(Di mercoledì 14 giugno 2023)torna in Italia. Ail cantautore più creativo del panorama indie-folk statunitense farà ritorno nel nostro paese per due imperdibili appuntamenti, a Milano e a. Mercoledì 22alle ore 20:30 salirà sul palco del Politeama Rossetti per quello che diventerà sicuramente uno degli eventi più attesi della stagione dei concerti in Friuli-Venezia Giulia. Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 16 giugno online su Ticketone.it, Vivaticket.com, Eventim.si e in tutti i punti vendita autorizzati., personaggio di spicco sulla scena indie a stelle e strisce ormai a partire dai primissimi anni Duemila, si è imposto sul pubblico e ha riscosso i favori della critica con il suo personalissimo mix di folk, psichedelia ...

📣 Annunciato il ritorno in Italia 🎫 Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 16 giugno! Scopri i dettagli: function pinIt() { var e = document.createElement('...Il cantautore texanotorna ad esibirsi in concerto in Italia. Sono due gli appuntamenti dedicati al nostro paese dal 42enne musicista statunitense: il 21 novembre salirà sul palco dell' Auditorium ...torna in Italia per due concerti in programma martedì 21 novembre 2023 a Milano e mercoledì 22 novembre 2023 a Trieste. La musica diè stata classificata negli anni tra indie ...

Concerti: Devendra Banhart torna ad esibirsi in Italia Rockol.it

Il tour mondiale di DEVENDRA BANHART farà tappa a Trieste: il prossimo autunno in concerto al Politeama Rossetti uno degli artisti internazionali contemporanei più originali, amato e apprezzato sia da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...