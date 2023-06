Detenzione di documenti Top Secret Donald Trump finisce in arresto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Negli Stati Uniti gli ex presidenti che hanno problemi con la legge li arrestano. In stato dici è finito, appena arrivato ieri pomeriggio in un tribunale federale per rispondere all’accusa di avere sottratto alla Casa Biancariservati e di aver ostacolato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia americano per recuperarli. L’unico privilegio di cui ha potuto godere è la foto segnaletica evitata. Già fin troppo riconoscibile, a detta del tribunale,è arrivato a Miami accompagnato dal figlio Eric, non prima di avere tentato per l’ennesima volta di aizzare i suoi sostenitori definendo il processo “una caccia alle streghe” e confidando in un’ampia partecipazione all’esterno del palazzo del tribunale che non c’è stata. In tribunale l’ex presidente Usa ...