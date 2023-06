Decreto PA bis | modifiche alla prova scritta e all’orale dei concorsi Graduatorie del concorso ordinario diventano ad esaurimento BOZZA PDF

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Potrebbero arrivare novità già domani, giovedì 15 giugno, importanti notizie nella scuola. Infatti è in programma una riunione del Consiglio dei Ministri (orario e ordine del giorno da definire) che dovrebbe varare unPA BIS con misure anche per il mondo dell'istruzione. L'articoloPA bis,deideladPDF .

... ha annullato per eccesso di potere il provvedimento del governo ed il successivo... c -), della legge n. 400/1988, riteneva in tempi recenti, facendo proprie le valutazioni favorevoli alla ...NelLegislativo 8 novembre 2021, n. 196 (attuazione della Sup, direttiva Ue 2019/904) l'... Ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ...... l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), delAiuti - quater ha modificato il comma 8 -dell'articolo 119 e ha previsto che dal 1° gennaio 2023 è possibile usufruire delle detrazioni ...

Graduatorie concorso ordinario e docenti ingabbiati, domani giornata chiave in Consiglio dei Ministri. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Infatti è in programma una riunione del Consiglio dei Ministri (orario e ordine del giorno da definire) che dovrebbe varare un decreto PA BIS con misure anche per il mondo dell’istruzione. Sarebbero ...Provvedimento destina 2,5 milioni dal 2023 e circa 2,9 milioni a regime dal 2024 al Fondo risorse decentrate del ministero della salute (ANSA) ...