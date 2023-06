De la Fuente già contestato | così la Spagna verso l' Italia

Domani la semifinale di Nations League tra Spagna - Italia, tanti dubbi per la Roja. Le ultime da Enschede con il nostro Filippo Maria ...Il programma per domani di de la: " Ho 23 giocatori di altissimo livello e fiducia in me. I ... Ci staaiutando, ma speriamo possa aiutarci in campo ".Tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati all'offerta Sky Business , così come...è previsto per giovedì 15 giugno proprio contro la Nazionale spagnola allenata da Luis De La. Come ...

Italia-Spagna, De La Fuente: "Grande opportunità, vogliamo fare qualcosa di storico" Sky Sport