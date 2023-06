Davvero iOS 17 blocca la registrazione video dei concerti?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A più di una settimana dal primo lancio di iOS 17, si continua a parlare dell’aggiornamento del sistema operativo Apple uscito in beta. I più e meno esperti continuano a sperimentare la prima release dell’update e le sorprese non mancano. In queste ore, un informatore noto al pubblico come Soren Iverson afferma di aver scovato una funzione per la quale il nuovo OS bloccherebbe ladeidurante i, almeno dopo un certo numero di minuti. Il tweet a fine articolo è abbastanza eloquente e mostra appunto una presunta schermata di iOS 17 che bloccherebbe laad un evento, dopo 32 minuti di ripresa. L’alert di sistema inviterebbe dunque l’utente di turno a godersi il momento live direttamente attraverso i suoi occhi, senza il tramite di una fotocamera. Prima ...

