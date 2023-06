Dalla Polonia | “Paulo Sousa ha due facce non vi fidate di lui Sapete con noi cosa ha fatto?”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca attacca il tecnico della Salernitana. CALCIOMERCATO NAPOLI., doveha precedentemente allenato, arrivano parole tutt’altro che amichevoli. Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, ha criticato duramente il comportamento di, affermando che “il suo comportamento non è stato accettabile, ci ha lasciati da un giorno all’altro per andare al Flamengo e ora la storia si ripete. Una persona seria non si incontra con un altro presidente.ha due“. Il futuro di: Salernitana o Napoli? Nonostante le critiche, il futuro diresta incerto. L’allenatore ha un contratto con la ...

Proprio dal ritiro dellaha parlato Arkadiusz Milik, attaccante quest'anno in forza alla ... Il tutto è fatto ovviamente per prendere tempo in vista delle decisione provenientiUefa in ...... compresi gli Stati baltici,, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, una parte ...in Bielorussia è il primo spostamento da parte di Mosca di tali armi al di fuori della Russia...... Natalja Inno e Solveig Jonsdottir, dal direttore generale Lisa Worthmann eresponsabile dei ... La Nazionale di Ginnastica Ritmica dellaha vinto nella categoria Squadre, nella quale ...

Sousa, attacco dalla Polonia: "Ha due facce e ha fatto lo stesso con noi" Corriere dello Sport

Marek Kozmisnki, vicepresidente della Federcalcio polacca, ha parlato dell'ex c.t. della Polonia Paulo Sousa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista umano lascia a desiderare. Il comportamento ...Cresce il fronte dei Paesi schierati contro le fake-news di matrice russa - in favore del Cremlino e di Vladimir Putin. Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Italia e soprattutto Francia ...