Daddy Ball | Jason Bateman regista e protagonista della nuova serie Netflix

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo il clamoroso successo di Ozark,tornerà a collaborare concon questadark comedy.saràdiche adatterà un articolo di Esquire scritto da David Gauvey Herbert nel 2021. L'articolo in questione è incentrato su un accesa rivalità tra due padri sfociata in numerose denunce e disavventure varie. Deciso a non seguire le orme del padre, Bobby Sanfilippo si è trovato a fare il contrario con suo figlio. È rimasto invischiato in un'epica rivalità tra padri con un uomo di nome John Reardon che ha portato i tabloid a definirlo "uno Steinbrennercontea di Suffolk", "gravemente malato" e uno dei peggiori ...

La serie, basata su un articolo di David Gauvey Herbert, racconterà la storia vera di due padri coinvolti in una faida ...Dopo il successo ottenuto con Ozark, Jason Bateman ci riprova. L'attore, con la sua Aggregate e insieme a Netflix, sarà protagonista e regista di una nuova serie televisiva intitolata, tratta dall'articolo scritto per Esquire da Gauvey Herbert nel 2021. Bateman è pronto ad imbarcare in questa nuova avventura. L'articolo pubblicato sul magazine racconta la storia di un ...Nuova collaborazione tra Netflix e Jason Bateman . Un anno dopo la conclusione della riuscitissima Ozark , il vincitore dell'Emmy torna in affari con il servizio streaming per(titolo provvisorio), miniserie di 8 episodi basata su un articolo scritto da David Gauvey Herbert e pubblicato nel 2021 da Esquire della quale sarà il protagonista, il regista e il ...

Jason Bateman torna su Netflix con la miniserie Daddy Ball ComingSoon.it

Following his four-season stint starring in Ozark, which came to an end last year, Bateman is also signed up to develop another Netflix TV show titled Black Rabbit, where he'll be joined by Jude Law.L'attore, con la sua Aggregate e insieme a Netflix, sarà protagonista e regista di una nuova serie televisiva intitolata Daddy Ball, tratta dall'articolo scritto per Esquire da Gauvey Herbert nel 2021 ...