(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Alcuni l'hanno definita una sposa per finta, malo è stata per davvero. Del resto Silvio Berlusconi l'ha sempre chiamata, in quegli incisi che vengono spontanei quando un rapporto è così consolidato, "mia". Ma nelle cronacheFascina ha sempre avuto il titolo di compagna, come se la ratifica dinanzi a un ufficiale civile o religioso per la 'cum panis' fosse indispensabile per passare dal desco a condividere la vita. Se quel-matrimonio fu, per i critici e i maligni, una recita a soggetto, l'epilogo è stato da tragedia greca, con la giovane non-che si è sacrificata fino all'ultimo istante. E non quando i riflettori erano accesi nella Cattedrale, o gli obiettivi di fotografi e operatori hanno cercato anche il minimo segnale di un sospiro liberatorio. Ma quando i ...

... parlamentare pd ma soprattutto amica di una vita della famiglia Prodi, con cui ha condiviso... non aveva mai l'atteggiamento di chi si aspetta di essere ascoltata perché è ladel leader, ...... assurta al ruolo di verae ha impressionato tutti vederla in prima fila, collocata ... Poi il ritmo frenetico efuturista (la Velocità di Balla dentro il Duomo di Milano) dell'omelia si ...Stefano De Martino , 33 anni da Torre Annunziata, unaultra - esposta come Belèn da cui 10 ... Ha fatto pace con i paparazzi 'Non esistonopiù... chiunque può beccarti con il cellulare. Ma ...

Da quasi moglie a vedova, il giorno più triste di Marta AGI - Agenzia Italia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Non era solo la moglie, amatissima, di Romano Prodi. Flavia Prodi è stata molto di più per tanti - studenti, amici, intellettuali e semplici concittadini, per non dire dei figli e ...