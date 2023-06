Da Bergamo venti lavatrici donate alle famiglie emiliane in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Forlì. Una serata con un’apertura straordinaria per raccogliere fondi, poi il viaggio per acquistare e consegnare in prima personaper lein. Calogero ‘Lillo’ Auria, titolare di Risto Pizza Classic a Medolago, ha regalato beni di prima necessità a chi ancora oggi, a settimane di distanza dall’alluvione che ha travolto la zona della Romagna e non solo, ha estremo bisogno di aiuto. Dopo aver già tenuto aperto il proprio locale lunedì 28 maggio raccogliendo mille euro devolut interamente alla Croce Rossa, Lillo ha bissato il 5 giugno con un’altra apertura straordinaria. La risposta è stata ancora significativa e dove non è arrivata la clientela è arrivato il suo fondo cassa personale. Grazie ai suoi contatti nella zona di Forlì, dove si ...