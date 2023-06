Cun e Cifas su Ufo e caso Grusch | “Conferma che primo oggetto volante fu recuperato in Italia nel 1933”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Pinotti e Bibolotti: "Velivolo fu trasferito negli Usa nel 1945" “Oggi, 90 anni fa, in Lombardia venivanelun Ufo, all’epoca denominato in‘Velivolo Non Convenzionale’ (Vnc) in prossimità di Magenta. Il Governo fascista secretò l’evento ritenendolo un rivoluzionario mezzo aereo di un’altra Potenza europea e ne affidò lo studio ad un team di esperti denominato “Gabinetto RS/33” (sigla in cui RS sta per “Ricerche Speciali” e 33 è l’anno di nascita del gruppo) guidati dal Presidente della Regia Accademia d’Guglielmo Marconi, che effettuò senza successo studi di retroingegneria tesi a replicare la tecnologia del mezzo”. Roberto Pinotti, Presidente Cun Vladimiro Bibolotti, Presidente, fanno riferimento a quanto riferito dalla “‘gola profonda’ ...