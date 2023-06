(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nelle sue ultime parole dal ritiro della Colombia, Juanaveva lasciato più di uno spiraglio aperto all'ipotesi di rimanerentus per un altro anno. Di valutazioniContinassa nell'...

Nelle sue ultime parole dal ritiro della Colombia, Juanaveva lasciato più di uno spiraglio aperto all'ipotesi di rimanere alla Juventus per un ... L'esterno è giunto aidopo otto ...... la decurtazione di stipendi ormai inadeguati al contesto attuale, comee Rugani, possono ... Probabilmente Alex Sandro e Bonucci saranno ai. E si avranno giocatori che rientrano da ...Rabiot,e Milik da trattenere. Alex Sandro aiA tal proposito, sono da risolvere le questioni legate ai giocatori da trattenere, in particolar modo Adrien Rabiot . Con il giocatore è ...

Cuadrado ai saluti. Dopo 8 stagioni alla Juve andrà in Spagna o in Turchia La Gazzetta dello Sport

La società ha deciso di non prolungare il contratto in scadenza del 35enne colombiano, dall'ingaggio alto e reduce da una stagione non brillante ...Rovella piange Berlusconi: il saluto del centrocampista del Monza di proprietà della Juventus – FOTO Anche Nicolò Rovella saluta Silvio Berlusconi. Questa la foto pubblicata su Instagram dal centrocam ...