Crosta lattea | cos’è e 6 rimedi per toglierla

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Quella che comunemente (ma erroneamente) è conosciuta con il nome diin realtà è una dermatite seborroica, in modo particolare una forma della dermatite seborroica infantile (ISD). Si tratta di per sé di una condizione benigna che, sebbene priva di cure, si risolve spontaneamente nei primi mesi di vita del bambino. È importante conoscerla per gestirla correttamente soprattutto evitando comportamenti che potrebbero peggiorare la condizione o determinare l’insorgenza di disturbi più gravi. Lanei neonati:? La dermatite seborroica è, come definita dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, una malattia infiammatoria della pelle che ha un andamento cronico recidivante in quanto tende a ripresentarsi più volte nel tempo. L’utilizzo dell’espressione...