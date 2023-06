(Di mercoledì 14 giugno 2023) Undi 62 anni, in vacanza a Lacon la famiglia, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo essere stato colpito da unche si era ...

Un turista di 62 anni, in vacanza a La Maddalena con la famiglia, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo essere stato colpito da un masso che si era staccato da una parete rocciosa a ridosso di una spiaggia. Il fatto è accaduto nella località di Abbatoggia. L'uomo, originario del nord Italia, che si trovava sull'arenile con la

Crolla masso in spiaggia, gravissimo turista a La Maddalena Agenzia ANSA

