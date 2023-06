...arrivo delladi tre mesi , dal 30 giugno al 30 settembre 2023, per il versamento dell' imposta sulle cripto - attività , stabilita dalla legge 197/2022 (la Manovra 2023)., nuove ......regolamentazione degli exchange diLa regolamentazione degli exchange di...3 del Decreto Ministeriale se si ha già una società in Italia si potrà richiedere unadi 60 ......una richiesta al tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York per unadel ...Silbert in una lettera aperta pubblicata su Twitter sostenendo che il broker diGenesis ...

Criptovalute: proroga imposte e Regolamento MICA in vigore PMI.it

Dal MEF tre mesi di proroga per l'imposta sulle cripto-attività, in Gazzetta UE il Regolamento MICA con le norme per il mercato delle criptovalute.Con una brevissima nota del 13 giugno, il MEF informa di un prossimo provvedimento con il quale verrà prorogata dal 30 giugno al 30 settembre l'imposta sulle criptovalute. Ricordiamo innanzitutto che ...