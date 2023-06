Crema solare | qual è la differenza tra filtro chimico e fisico?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Hanno caratteristiche diverse ma un obiettivo comune, quello di difenderci dai raggi UV. I filtri, però, non sono tutti uguali: ecco perché, per scegliere il fotoprotettore più adatto alla propria pelle, è bene conoscerne le specificità e sapere come funzionano