Covid | Zuckerberg lo ammette | Facebook ha operato secondo censura | ban per chi accostava laboratorio a virus

leggi anchesfida Musk e lancia il nuovo Twitter. Si chiamerà Threads Ondata di ... complice il malessere di una generazione post -in cui l'isolamento emotivo e la rottura con il ..." Sul- 19 penso che l'establishment scientifico si sia confuso su un mucchio di fatti e abbia ... A distanza di tre anni, Marksembra finalmente voler confessare il vero ruolo avuto dai ...Con le sue parolemette in discussione il comportamento che ha avuto la scienza durante la crisie con essa il ruolo dei fact - checkers , sinora considerati detentori della verità ...

Zuckerberg confessa: «Sul Covid abbiamo censurato informazioni ... Pickline

Outgoing Centers for Disease Control and Prevention Director Rochelle Walensky on Tuesday refused to answer questions from House Oversight Committee Chairman James Comer (R-KY) about social media ...Meta CEO Mark Zuckerberg told his employees his company is going through an artificial intelligence race during a meeting on June 8, 2023. According to Axios, the tech firm will release a “range of ...