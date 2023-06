Così le carceri nate dalle comunità terapeutiche chiudono le porte alle raccomandazioni europee

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La moderna organizzazione del sistema penitenziario italiano è stata delineata dalla legge 354 del 1975 per una popolazione carceraria allora ripartita tra reparti di massima sicurezza e quelli ordinari. I primi su isole quali l’Asinara e Pianosa e Favignana e nelle“speciali” di Cuneo, Novara, Fossombrone, Latina, Trani, per gli affiliatiassociazioni criminali (camorristi e mafiosi) e, soprattutto, per i responsabili del terrorismo autoctono. In quelli ordinari, invece, destinati agli autori dei reati comuni quali l’omicidio, il furto, lo sfruttamento della prostituzione etc la via è quella della custodia preventiva fino a quando la condanna definitiva non li candida ad una delle Case di Reclusione quali Alessandria, Ariano Irpino, Carinola, Volterra, etc.. All’inizio degli anni Novanta Fabrizio De Andrè canta “Don Raffaè” mentre il ...