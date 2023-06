Così Cormac McCarthy ha ampliato i confini del nostro mondo

Cultura È mortoMcCarthy, lo scrittore di Non è un paese per vecchi. Aveva 89 anni Serpenti ...compie continue deviazioni e si attarda in soste apparentemente inutili. Uccidere i serpenti ...... "Non è un Paese per Vecchi", "Passione Ribelle" sono tutti film tratti da suoi libri,come lo ...©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film tratti dai libri di...recita un personaggio di non è un paese per vecchi: 'Si potrebbe pensare che se una persona aspetta per ottant'anni che Dio entri nella sua vita, be', alla fine Dio ci entra. E se non succede ...

Cormac McCarthy, quando muore un gigante Sky Tg24