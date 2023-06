Cosa vogliono i russi La richiesta del Cremlino per uscire dalla guerra

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le armi stanno ancora seminando terrore e morte in Ucraina. Ma laa avanza ugualmente le sue richieste in vista di una possibile cessazione delle ostilità sul campo di battaglia. Dmitry Peskov, portavoce del, chiede di creare una zona cuscinetto tra i due Paesi in modo da poter proteggere il suo popolo.. «Dal territorio controllato dal regime di Kiev vengono effettuati bombardamenti nei quali vengono colpite infrastrutture sociali, civili e abitazioni civili. E in ogni caso, al fine di garantire la sicurezza, poiché il regime di Kiev dispone di armi a lungo raggio, questa infrastruttura militare dovrà essere spostata a una distanza che garantisca la sicurezza dei cittadini». Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla possibile creazione di una "zona sanitaria di sicurezza" in ...

implicano i viaggi spaziali per gli astronauti "Abbiamo scoperto che più tempo le persone ... "Molti astronauti viaggiano nello spazio più di una volta e il nostro studio mostra che ci...... 17 e 18 giugno dedicate a tuti gli appassionati di storia, ma anche a tutti coloro che... Tra giardini, castelli e salinevisitare, l'Abbazia di San Fruttuoso Tra le meraviglie ...Per l'anno prossimo l'obiettivo è già definito, i nerazzurricucire sul petto la seconda ... Milinkovic Savic,serve per portarlo a MilanoCome già detto, Simone Inzaghi preferirebbe il ...

Cosa vogliono veramente le donne: Alla scoperta dei desideri ... Microbiologia Italia

Il Duomo di Milano è gremito di persone che sono arrivate in piazza per dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici a tenere la mano di Silvia ...Il Duomo di Milano è gremito di persone che sono arrivate in piazza per dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici a tenere la mano di Silvia ...