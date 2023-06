Cosa non c’è nel nuovo documento strategico della Germania

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La nuova Strategia di sicurezza nazionale pubblicata dal governo tedesco va letta in controluce. Ciò che è più interessante, infatti, è quel che manca. Nelle oltre 70 pagine del– intitolato, in inglese, “Integrated Security for Germany” con gli aggettivi “robust”, “resilient” e “sustainable” – non compare la parola Taiwan, cioè quello che è probabilmente la più grande sfida alla sicurezza negli anni futuri. Non viene trattato il rafforzamento delle relazioni tra Cina e Russia, siglato dai leader Xi Jinping e Vladimir Putin a febbraio 2022, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Per la Cina viene ribadita la definizione dell’Unione europea: partner (negoziale), competitor (economico) e rivale sistemico. La Russia, invece, è definita come “attualmente la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza dell’area euro-atlantica”. Ma nel ...