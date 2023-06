“Cosa mi ha dato Silvio…” Berlusconi | scoperta la confessione di Marta Fascina agli amici stretti

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è stata l’ultima compagna di vita di Silvio, il leader di Forza Italia, imprenditore ed ex premier scomparso il 12 giungo a causa di una leucemia. La loro prima foto risale all’agosto del 2020 sulla copertina di ‘Chi’: Silvioche passeggiano mano nella mano. Le foto erano uscite poco dopo quelle di Francesca Pascale, ex compagna di, e la nuova compagna (poi diventata moglie) Paola Turci. Oggi la 33enne, rimasta accanto a lui durante il doloroso periodo del ricovero e negli ultimi momenti al San Raffaele, è chiusa nel silenzio e nel dolore.è rimasta nella camera ardente di Silviofino all’ultimo. Insieme a lei i figli Marina, ...

Nel 2022 avrebbelavoro a 450.000 persone (a tempo pieno) e 1,3 miliardi di dollari di reddito ...succederà, ora C'è coltivatore e coltivatore, spiega Mansfield. I coltivatori con molti ...Il riscaldamento globale è undi fatto sotto gli occhi di tutti. Ma nonostante questo non ...significa "nuovo clima" Partiamo affermando che, forse, crediamo che il problema del ......sia unasuperflua e superata, ma in realtà non è così. E magari durante uno dei vostri voli recenti, senza che neanche vi siate accorti, su richiesta del capitano, un assistente di volo ha...

E’ il Fed Day, tassi: su cosa scommette il mercato dopo dato ... Borse.it

Quali sono stati i migliori portieri della scorsa stagione di Serie A per il Fantacalcio Scegli uno di loro e vai sul sicuro.In occasione dell'uscita di The Flash, scopriamo insieme cinque cose da sapere prima di entrare in sala al cinema ...