Corrotto | persecuzione giudiziaria | Trump accusa Biden

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "è il piùpresidente della storia. L'ridicola e infondata mossa contro di me dal Dipartimento dell'Ingiustizia armato dall'amministrazionepasserà alla storia come uno dei più orribili abusi di potere mai commessi nel nostro paese". A dichiararlo, intervenendo pubblicamente in Georgia, è stato l'ex presidente Donald.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"È unapolitica", ha aggiunto. "Questo giorno sprofonderà nell'infamia e Joe Biden sarà ricordato per sempre come il presidente piùnella storia del nostro paese". Oltre che con ..."Ma soprattutto, è unapolitica che sembra uscita da una nazione fascista o comunista -...nell'infamia e Joe Biden sarà per sempre ricordato non solo come il presidente piùnella ..."È unapolitica", ha aggiunto. "Questo giorno sprofonderà nell'infamia e Joe Biden sarà ricordato per sempre come il presidente piùnella storia del nostro paese". Oltre che con ...

Trump accusa Biden: "Corrotto, persecuzione giudiziaria" – Libero ... Liberoquotidiano.it

Il tycoon è accusato di aver trattenuto dei documenti privati della Casa Bianca al termine della sua presidenza, nascondendoli nella sua residenza di Mar a Lago. Il Tribunale di Miami contesta a Donal ...Bedminster (New Jersey), 14 giu. (askanews) - "Una persecuzione politica". Così Donald Trump davanti ai suoi fan ha definito l'indagine che lo vede coinvolto a Miami, dopo l'udienza in cui si è dichia ...