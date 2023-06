Corriere dello Sport – La Roma lavora al ritorno di Llorente | trattativa con il Leeds

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 2023-06-14 13:14:42 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: La firma di Evan N’Dicka non esclude la permanenza adi Diego. Ma la partita è tutta da giocare, partendo però da due presupposti che pesano come macigni. Il primo: lo spagnolo spera di continuare la sua avventura in giallorosso. Il secondo: Mourinho lo considera utile alla causa dopo il semestre passato insieme. Lanon eserciterà l’opzione di riscatto su, fissata a 18 milioni dopo il prestito in scadenza a fine mese. Traduzione: il difensore tornerà alla base, al, il club di Premier League dove ha iniziato la stagione (giocando poco) e al quale è legato da un contratto a lunga scadenza, fino al 2026. La scelta è stata dettata da una questione ...

Oggi ho perso un amico vero ' ha dichiarato Apicella aldella Sera . 'Purtroppo la morte è ... FOTO Conduttori e conduttrici, cantanti, volti notispettacolo. Continuano ad arrivare sui ...... quel Matteo Renzi che con il Patto del Nazareno - l'accordo politico per l'elezione del capo... uno dei suoi ex manager in Fininvest, oggi proprietario deldella Sera . Non pare però ...Come scrive ilSport questa mattina, a queste cifre il ritorno in Andalusia può essere rimandato e anche il patto con Lotito per il rinnovo è da riconsiderare. Tra il presidente e il ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Fine del giuoco” Tutto Napoli

Ci sono soltanto i bianconeri nella top ten delle società con più followers. Inter e Milan a ridosso. Staccate Roma e Napoli ...(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - La produzione industriale torna a crescere in Europa. Dopo le flessioni registrate a marzo, ad aprile è aumentata su base mensile dell'1% nell'Eurozona e dello 0,7% nell'U ...