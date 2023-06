(Di mercoledì 14 giugno 2023) La separazione tra Joaquine l'non è in dubbio. Piuttosto, è da capire come avverrà e dove andrà il Tucu, oltre a chi acquisteranno i nerazzurri al suo posto. Situazione in divenire, ...

Non è andata come si aspettavano i tifosi e Simone Inzaghi, che nell'estate 2021 ha spinto per l'acquisto didalla Lazio (arrivato insieme a Dzeko) per sostituire Lukaku. L'attaccante è ...Antonio allo stesso modo: "Teniamo Lukaku, valutiamoper Dumfries , cediamo qualche ... Giovanni ha già la lista degli addii pronta: " Gosens e Brozovic epossono pure partire, Koulibaly ...Il canterano blaugrana per ora ha rifiutato tutte lee spinge per restare, nonostante il ... Marotta e Ausilio avrebbero proposto Dumfries e, profili scartati dal Barcellona. In auge ...

Correa, offerte dalla Turchia. L’Inter lavora su due nomi per il sostituito La Gazzetta dello Sport

Il Tucu lascerà Milano dopo un biennio deludente, ma aspetta un’occasione più allettante. I nerazzurri pensano già a chi verrà dopo ...Il Fenerbahce prova a pescare in Italia per rinforzarsi e proprio in vista del mercato estivo potrebbe provare a portare in Turchia Correa e Cuadrado Il Fenerbahce prova a pescare in Italia per rinfor ...