Corrado Guzzanti e il "rutto nazionale" per Silvio Berlusconi. Poi arrivano le scuse su Instagram

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «». L’attore, nel giorno dei funerali di Stato disi esprime così su. Due parole, su sfondo nero, fraintendibili con la dicitura lutto. La stories è diventata virale, così come ha spopolato su Twitter, qualche giorno fa, la sorella di, Sabina. Lei, imitatrice doc del Cavaliere, lo ha ricordato con una delle sue maschere: «Non posso dire che mi mancherà ma… L’ultimo trucco». Qualche ora dopo il «» sono arrivate ledell’attore, sempre via. «La battuta – spiega – si riferisce solo alla scelta di imporre il lutto...

"Rutto nazionale". L'attore, nel giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi si esprime così su Instagram. Due parole, su sfondo nero, fraintendibili con la dicitura lutto nazionale . La stories è ...14/06/2023 - 17:19 Nel giorno di quello cheha definito "Rutto Nazionale", nel Duomo di Milano si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi. La messa solenne, però, non era in latino e, soprattutto, non vi erano neppure il ...L'attore si esprime su Instagram, la storia accende Twitter "Rutto Nazionale". Due parole su sfondo nero nelle storie Instagram dinella giornata di lutto nazionale in cui si svolgono i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il 'messaggio' dell'attore rimbalza su Twitter e proiettaal top delle tendenze,...

Corrado Guzzanti e il «rutto nazionale» per Silvio Berlusconi. Poi ... Open

È polemica per il commento che Corrado Guzzanti ha fatto in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi e sulla scelta del governo di proclamare una giornata di lutto nazionale. Il comico, infatti, ...Nel giorno di quello che Corrado Guzzanti ha definito 'Rutto Nazionale', nel Duomo di Milano si sono tenuti i funerali solennissimi di Slvio Berlusconi. La messa solenne, però, non era in latino e, ...