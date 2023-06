Cori e applausi per l' ultimo saluto a Berlusconi | al funerale le istituzioni | la famiglia e la gente comune | la sua

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Non era facile trovare una sintesi per un uomo che ha rappresentato tante contraddizioni quando era in vita e che da morto viene santificato quasi a reti unificate. Ma se per metà nazione resterà il ...

Non era facile trovare una sintesi per un uomo che ha rappresentato tante contraddizioni quando era in vita e che da morto viene santificato quasi a reti unificate. Ma se per metà nazione resterà il ...all'uscita del feretro di Silvio Berlusconi in piazza Duomo al termine della cerimonia funebre nella cattedrale. La folla ha gridato 'Un presidente, c'è solo un presidente' e 'Silvio, ...DA STADIO EPER IL CAVda stadio in piazza Duomo all'arrivo della bara. Per l'ultimo saluto al Cav sono accorsi anche tanti tifosi del Milan, che hanno tra sventolio di bandiere ...

Applausi e cori per l'ultimo saluto a Berlusconi. L'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - Casellati: uomo accattivante e generoso - Casellati: uomo accattivante e generoso RaiNews

Applausi e cori da stadio hanno accompagnato l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni lo scorso lunedì. Quindicimila persone hanno iniziato a ...Ha descritto Silvio Berlusconi nella sua essenza l’omelia con cui l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, lo ha ricordato durante i funerali di Stato celebrati nel Duomo di Milano. Un «uomo politico» ...