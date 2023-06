Contromano in autostrada per un chilometro | strage sfiorata

(Di mercoledì 14 giugno 2023)per un soffio. Solo il fatto che l'impatto sia stato laterale e non frontale ha evitato che il bilancio fosse drammatico. Ha imboccato la A15 La Spezia-Parmae ha proceduto nel senso di marcia sbagliato per oltre unprima di scontrarsi contro un'auto con...

Contromano per un chilometro in autostrada, tragedia sfiorata RaiNews

