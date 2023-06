Contratto bancari | aumento di 435 euro e smart working | ecco per chi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Aumenti di 435al mese in busta paga e più giorni a settimana di: sono le richieste dei sindacati deiper il prossimo rinnovo contrattuale. Il precedentescadrà a luglio e le trattative si sono intensificate, soprattutto negli ultimi giorni, in occasione del congresso della FABI – Federazione AutonomaItaliani, il principale sindacato del settore. “Lo sappiamo che parte delle banche presenti in ABI si preparano a dire che 435sono troppi, ma io lo dico fin d’ora, su questo farò le barricate, mi dimetto”, ha avvertito il leader della FABI Lando Maria Sileoni, sollecitando l’ABI a discuterne. Ma cosa ne pensano i manager delle maggiori banche italiane? E qual è la posizione dell’Associazionea? Le ...

In Occasione del congresso della FABI si rilancia sugli aumenti contrattuali in vista della scadenza del contratto a luglio ...