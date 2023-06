Continental UltraContact NXT | pneumatico sostenibile

NXT è il nuovo pneumatico che utilizza il 65% di materiali rinnovabili In Europa il nuovo pneumatico disarà disponibile entro la fine del prossimo mese di luglio.MATERIALI CERTIFICATI - Fino al 28% dei materiali utilizzati nella costruzione delNXT hanno la certificazione ISCC Plus. Si tratta di gomma sintetica e nerofumo ottenuti da ...;. Kumho Ecsta HS52;. Hankook Ventus Prime4;. Nexen N'Fera Primus. Comparatore per pneumatici auto: la novità del TCS. Il Touring Club Svizzero ha appena deciso di ampliare il ...

Nuovo Continental UltraContact NXT: massime prestazioni con ... Everyeye Auto

Continental unveiled UltraContact NXT, a 65-percent replacement tire for the European market debut next month. The tire is the company's most sustainable yet.Continental UltraContact NXT, pneumatico di serie sostenibile. Realizzato fino al 65% con materiali rinnovabili, riciclati e certificati.