Consip | generale Del Sette assolto in Appello

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – L’ex comandantedei carabinieri Tullio Delè statoindalle accuse di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta. I giudici della Terza Sezione penale della Corte d’di Roma, riformando la sentenza di primo grado che nel gennaio del 2021 lo aveva condannato a dieci mesi, hailcon la formula “perché il fatto non sussiste”. “Grandissima soddisfazione per una sentenza che restituisce giustizia e verità a vantaggio di chi ha sempre servito lo Stato”, commenta all’Adnkronos l’avvocato Carlo Bonzano difensore, insieme al collega Fabio Lattanzi, delDel. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette è stato assolto in Appello dalle accuse di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta.

