Consigli per una corretta selezione delle lenti sportive

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In occasione della Giornata Mondiale della bicicletta, che si è celebrata lo scorso 3 giugno, è importante ricordare che una visione nitida e confortevole va sempre messa al primo posto anche quando si pratica uno sport, a livello amatoriale o agonistico. Condizioni esterne come il vento, i pollini, gli insetti e anche possibili graffi vengono limitati grazie a specifici trattamenti, che garantiscono la massima protezione e forniscono la migliore visione possibile, in qualsiasi condizione di luce. Come per i tradizionali occhiali da vista, anche lesport per il ciclisti devono seguire la stessa gradazione. Con la giusta gradazione, gli occhiali da sole sportivi migliorano la percezione dei colori e dei contrasti, riducendo i fastidiosi riflessi dati dalla luce solare o da superfici come l’acqua e la neve, garantendo una visione chiara e dinamica. In particolare, ...