Conferenza stampa Spagna-Italia | Mancini | “Obiettivo battere gli spagnoli”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il commissario tecnico dell’Robertoha parlato inalla vigilia della semifinale di Nations League contro la, in programma giovedì 15 giugno alle 20:45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda.: “Sempre difficile affrontarli” Nel corso dellaalla vigilia della sfida di Nations League contro la, il Ct dell’Robertoha fatto il punto sulla competizione: “Intanto battiamo la, che è il primo, poi vedremo. Se vincessimo a quel punto ci penseremo…”. Sui cambiamenti dellacon De La ...

"Giocare contro la Spagna - ha detto in- è sempre un'emozione bellissima: due grandi nazionali, grandi giocatori e io posso dire di aver giocato con e contro calciatori di queste ...Venerdì mattina, è prevista unadel presidente Stripe che potrebbe già annunciare il nome del successore di Grosso. Leggi anche La Samp tenta Pippo Inzaghi. Il Pisa vuole un big e c'...Lo afferma il presidente della banca centrale Usa Jerome Powell indopo la riunione del comitato che ha mantenuto i tassi fermi dopo che cumulativamente - dall'inizio dell'...

Serie A, Lecce: la conferenza stampa di Sticchi Damiani Pianetalecce

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Spagna.