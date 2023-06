Concorso Università di Padova | 8 Posti categoria D

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Selezione pubblica, per la copertura di 8, diD, a tempo indeterminato, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati E’ indetta selezione pubblica n. 2023N18, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di otto persone diD, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Universita’ degli studi di. Profilo – Programmatore informatico di applicativi web. Bando diIl testo integrale del bando è disponibile nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro il termine perentorio del giorno 9 ...