Concorso Università di Ferrara | 1 Posto da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato della durata di 6 anni, per il Dipartimento di studi umanistici E’ indetta procedura di selezione per la copertura di 1diuniversitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 anni, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il dipartimento di Studi umanistici. Bando diIl bando relativo aldi cui sopra, disponibile presso la sede dell'Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121, e' pubblicato all'albo del rettorato ed e' consultabile anche al seguente ...