Concorso Comune di Bagnaria | 1 posto Categoria D

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 14 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1di istruttore direttivo tecnico,D, a tempo indeterminato, per il servizio tecnico E' indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undi istruttore direttivo tecnico,D, p.e. D1 presso il servizio tecnico deldiArsa (UD). Bando diIl bando integrale e' disponibile sul sito internet istituzionale deldiArsa (UD) www.arsa.ud.it Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdi' 28 luglio 2023. Per ...