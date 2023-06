Concerto Love Mi 2023 a Milano | ecco quando | artisti e scaletta ospiti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Manca davvero pochissimo, il conto alla rovescia si può attivare perché martedì 27 giugno a, nella centrale Piazza Duomo, si terrà ilMi, l’evento gratuito e benefico che, sicuramente, sarà seguito da migliaia e migliaia di fan. Se ne parlava da tempo, ma ora la conferma c’è e Fedez, sui suoi canali social, ha svelato il cast die amici che saliranno con lui sul palco, per una serata all’insegna della musica e della spensieratezza. Una serata gratis, aperta a tutti. Siete pronti? View this post on Instagram A post shared byMI (@mi) A che ora inizia ilMie dove vederlo in tv Il ...

McCartney li ha utilizzati nel 2022 durante ilal festival di Glastonbury, in Inghilterra, ...di Lennon fa parte della stessa cassetta in cui sono presenti anche "Free As a Bird" e "Real",...... guidati dal motto 'All - Serve All', aprirono a Londra il primo Hard Rock Cafe, dove tutti ... A partire dalle 21.00 è previsto ildei Killer Queen la prima cover band dei Queen in Europa ......è stato fatto notare a Gemitaiz che più avanti questo mese è prevista una sua esibizione alMi ... "A me di andare su Mediaset non me ne frega niente, io sono stato invitato a suonare a un...

Italia Loves Romagna: i cantanti e i biglietti del concerto evento a Campovolo Radio Deejay

Non si ferma la grande musica a Genova. I grandi concerti gratuiti in piazza della Vittoria, che fanno da cornice ai festeggiamenti per l'arrivo di The Ocean Race, proseguono mercoledì 28 giugno con ...Joni Mitchell è tornata in concerto dopo 23 anni. La cantautrice canadese, 79 anni, vero nome Roberta Joan Anderson, si è esibita al Gorge Amphitheatre nello stato di Washington di fronte ad un pubbli ...