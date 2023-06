(Di mercoledì 14 giugno 2023) Prenderà il via il 23 giugno presso il CTE di Loreto «I Cortili del», la rassegna promossa e sostenuta dalla compagnia teatrale bergamasca per rilanciare le attività delTutte le Età, che ha riaperto da pochi mesi poco un lungo stop iniziato con la pandemia. In programma ci sono spettacoli per bambini, ma anche tre appuntamenti per adulti

Con Pandemonium il teatro mette al centro la comunità L'Eco di Bergamo

Pandemonium Teatro, nota impresa culturale con sede a Bergamo, si occupa da 35 anni (che festeggia proprio nel 2023) di teatro per l’infanzia. La sua storia inizia ufficialmente nel 1988 dall’idea di ...Entra nel vivo il calendario estivo di “Tra corsi d’acqua, cattedrali di cemento e storie di carta. Alla scoperta dei tesori di famiglia”, progetto che si propone di favorire la riscoperta dell’eredit ...