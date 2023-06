Come si disattivano le app su Android

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le appche non utilizziamo più possono essere semplicemente disinstallate dal sistema, così da non dover consumare risorse inutili o diminuire l'autonomia della batteria. Ci sono alcune app integrate nel sistema che non possono essere disinstallate: in questo caso dovremo disabilitarle, ottenendo gli stessi vantaggi della disinstallazione. Nella guida che segue vi mostreremodisattivare le app su, utilizzando la procedura standard adatta a qualsiasi telefono con sistema operativo. Per completezza d'informazione vi mostreremo ancheriabilitare un'appdisabilitata, nel caso cambiassimo idea. LEGGI ANCHE -> Le peggiori app che rallentanofin dall'avvio 1) Disabilitare appdalle ...