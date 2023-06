Come risparmiano gli italiani

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Chiudere il mese con il “bilancio personale” in attivo pare essere l’obiettivo di ogni lavoratore a prescindere dall’età e dal ceto sociale, ma non tutti ci riescono nello stesso modo. Tra crisi, inflazione e caro vita lasciare sul conto qualche centinaio di euro di risparmio non è così semplice eppure secondo un recente studio condotto dal portale Time2play.com una buona fetta di popolazione riesce a moderare le spese e a mettere nel salvadanaio qualcosa ogni mese. Ci sono però differenze a seconda dell’età. Gli esperti di Time2play.com hanno analizzato un campione di 1000 persone suddivise in 4 generazioni - Generazione Z (1997-2013); Millenials (1981-1996); Generazione X (1965-1980) e Baby Boomers (1946-1964) – e hanno scoperto che i più propensi al risparmio sono coloro che sono nati tra il 1997 e il 2013. Chi risparmia di più? La Generazione Z, infatti, si distingue per essere ...