Come la Pro Recco è diventata la Pro Recco

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 3 giugno 2023, dopo aver battuto il Novi Beograd per 14 a 11, la Proha vinto la sua undicesima Champions League di pallanuoto maschile, la terza consecutiva, la nona negli ultimi venti anni. Lo ha fatto dopo aver conquistato in questa stagione il trentacinquesimo Scudetto della sua storia, titolo che, con eccezione del 2021, vince ininterrottamente dal 2006, e la sedicesima Coppa Italia (che vince sempre dal 2006, con eccezione del 2012). Per prendere in prestito una terminologia usata soprattutto nel calcio, si tratta del secondo triplete consecutivo (Campionato, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione) e, se dovesse vincere anche la Supercoppa Europea, completerebbe il secondo Grand Slam consecutivo. In questi ultimi anni, la Proha ottenuto risultati eccezionali, ha spesso dominato le ...

La modalità Macro Focus di Pixel 7è ora disponibile anche nei video consentendo agli utenti di ...l'intensità della vibrazione quando rileva di trovarsi su una superficie dura e pianauna ...... noto altrimentil'update di novembre 2021 per Ten, non riceverà più aggiornamenti di ... a giungere alla fase EOS sono le seguenti iterazioni del sistema operativo : Windows 10 Home Windows 10...Le ipotesisuccessore portano a Lucarelli o a Diana, in passato già vicino al club calabrese. ... Serie C Grandi movimenti anche sulle panchine di lega. Il Monopoli ha ufficializzato la ...

Pro Recco, come ha fatto la squadra ligure di pallanuoto a vincere ... L'Ultimo Uomo

Parte domani in Lettonia il quarto torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023. A difendere i colori italiani oltre a Paolo e Samuele anche Lupo/Rossi e Bonifazi/Benzi nel maschile e Scampoli/Bianchin ne ...Prezzo da non perdere su Amazon per il visore VR per eccellenza, Meta Quest 2 a 349,99€ adesso per la versione con 128 GB e a 399,99€ per quella con 256 GB ...