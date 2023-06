Come la menopausa impatta sul lavoro delle donne

...al di là delle scelte personali della coppia anche i fattori di natura sanitaria incidono sul problema. Tra le principali cause di infertilità femminile troviamo l'endometriosi, la...... agisce anche su molti altri organicuore, polmoni e anche sul sistema immunitario,...si tratta di un micronutriente assolutamente indispensabile anche per le signore che entrano in,...Porsi inveceobiettivo 15 minuti prima di passare all'esercizio successivo aiuta ad affrontare ...aerobico migliora l'umore perché rilascia endorfine ed è adatto anche per le donne in. ...

Come calcolare l'età della menopausa e i sintomi Io Donna

Farmaci «intelligenti», cerotti e spray: i consigli di Tullio Ghi, direttore della Ginecologia e docente universitario ...come dopo la castrazione, la menopausa, il trattamento ormonale anticoncezionale eccetera. Questa inversione può creare condizioni sfavorevoli alla mente. I dodici nervi cranici rappresentano le ...