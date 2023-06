Colpa del Partito comunista cinese Dimissioni alla Banca asiatica d’investimento

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Ho rassegnato le mieda global communication director dellaper le infrastrutture (Aiib, ndr). Come patriota canadese questa era la mia unica possibilità. Laè dominata da membri del, e ha anche una delle culture più tossiche che si possano immaginare. Non credo che l’adesione all’Aiib sia utile agli interessi del mio Paese”. Con queste parole il canadese Bob Pickard ha commentato su Twitter le suedall’istituzione, a poco più di un anno dall’ingresso. Ha annunciato anche di aver lasciato il territorioe di essersi recato a Tokyo per tutelare la propria incolumità. L’Aiib ha rilasciato una risposta ufficiale, dove prende atto ...