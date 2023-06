Claudio Ranieri | festa con rovinoso furto | dopo la promozione del Cagliari

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La… rovinata dal. Quella del, vincitore nel finale contro il Bari al San Nicola e di nuovo in Aun anno dalla retrocessione. I sardi sono riusciti a sbancarla grazie alla rete di Leonardo Pavoletti, ma tornati alla Unipol Domus per festeggiare, nonostante la grande accoglienza da parte dei tifosi sardi, proprio mentre tutti esultavano qualcuno ha rubato la coppa playoff, alzata pochi minuti prima al cielo dai giocatori rossoblu, approfittando della pacifica invasione di campo e questa situazione ha destato un certo clamore tra i presenti. A un certo, così, lo speaker dello stadio del capoluogo ha pronunciato parole che hanno destato una certa incredulità e stupore: “Hanno rubato la coppa. Per favore, riportatela indietro”.qualche minuto di panico il trofeo della Serie B ...

Dopo la promozione in Serie A arriva un altro riconoscimento per, allenatore del Cagliari. Il tecnico romano riceverà il premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport' per il suo gesto, rivolto ai propri tifosi, di 'tifo per' e non 'tifo contro' in ...Partiamo da, l'allenatore gentiluomo, il giramondo che ha fatto bene ovunque sia andato, l'artefice del miracolo del Leicester campione d'Inghilterra nel 2016, in un torneo che vanta da tempo ...

Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, è stato uno dei protagonisti della rinascita difensiva dei rossoblù sotto la guida di Claudio Ranieri Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, è stato uno ...