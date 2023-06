Ciclone Biparjoy | sette morti in India | 35mila gli evacuati

Le piogge e i forti venti che anticipano l'arrivo del superciclonehanno già ucciso in India sette persone, quattro ragazzi che si erano avventurati sulle ... in attesa dell'arrivo del......hanno predisposto l'evacuazione di oltre 40mila persone per l'arrivo di[disastro, in bengalese], che sta avanzando nel mar Arabico accompagnato da venti di oltre 150 km/h. Il...Durante le ultime fasi della scorsa settimana, una circolazione ciclonica tropicale sul Mar Arabico si è intensificata rapidamente ed è stata nominatatropicale. La tempesta ha mantenuto uno stato di categoria 1 per tutto il fine settimana, con velocità del vento medie stimate da 80 mph (129 km/h) a 90 mph. Nonostante solo ...

Le piogge e i forti venti che anticipano l'arrivo del superciclone Biparjoy hanno già ucciso in India sette persone, quattro ragazzi che si erano avventurati sulle spiagge a nord di Mumbai e tre perso ...