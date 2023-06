Ciclismo | Johannes Staune-Mittet | “Bellissimo vestire la Maglia Rosa | sono molto felice”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tappa e: non poteva chiedere di piùal termine della quarta frazione del Giro Next Gen 2023. Il norvegese, uomo più atteso, si è imposto sullo Stelvio e domani vestirà il simbolo del primato. Le sue parole nel dopo gara riportate da Inbici: “, abbiamo corso tanto in Italia in questa prima parte di stagione. Siamo statiuniti come squadra, abbiamo lavoratobene, èlain un Paese come questo”. La giornata di oggi: “Non la dimenticherò mai. Lo Stelvio è una salita leggendaria,vincere qui e conquistare anche la ...

Arriva da Lillehammer, in Norvegia, il vincitore della quarta tappa del Giro d’Italia Next Gen di ciclismo su strada per la categoria under 23. Una giornata da sogno quella vissuta ieri da Johannes ...Il 21enne della Jumbo-Visma fa la differenza sulla salita finale, supera sul traguardo il francese Alexy Faure Prost ed è la nuova maglia rosa della corsa. Domani quinta tappa, Cesano Maderno-Manerba ...