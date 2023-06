(Di mercoledì 14 giugno 2023) Questa è la stagione del definitivo salto di qualità di. Un 2023 super per l’abruzzese che di recente ha conquistato anche una tappa al Giro del Delfinato. Lasi tiene ben stretto il proprio talento per le prossime quattro stagioni:ha infattito il contrattoal. Le parole dell’abruzzese: “La volontà di prolungare il mio contrattoalnon è solo unaprofessionale, ma unadi. Ho deciso di trascorrere i migliori anni della mia carriera con questo team, questo gruppo, questa famiglia. Il mio rapporto conarriverà così a nove anni e non potrei essere più felice. Tra me ...

La Rappresentativa Siciliana Allievi disi è imposta alla '79CoppaBurci', gara riservata alle categorie giovanili, che si è corsa a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. A tagliare per primo il traguardo è stato Giovanni ...(10 totali, 4 donne " 6 uomini): Martina Berta, Chiara Teocchi, Giada Specia, Giorgia ... Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Marco Cassetta, Simone Cremona,Graziotti, ...... Samuele Giuseri (Piesse Cycling/ELMT), Riccardo Ciotoli (Piesse Cycling/M1), Marco Cellini (CTM/M2), Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina/M3),De Prosperiis (Team Bike ...

Ciclismo: Giulio Ciccone rinnova con la Trek-Segafredo fino al 2027. "Scelta di vita" OA Sport

Il commento di Luca Guercilena: “Abbiamo creduto in Giulio fin dal primo momento. È un talento puro, il suo approccio stravagante al ciclismo lo rende un personaggio unico in questo sport. Ha la ...Dal 22 al 25 giugno a Comano Terme in palio i titoli italiani: il primatista dell'Ora è uno dei più attesi. In gara anche Zana e Ciccone. Nel femminile in gara anche la giovane Realini e Cavalli ...