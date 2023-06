“Ci hanno costrette a mostrare i genitali” | il racconto shock dell’ex calciatrice Nilla Fischer

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 giugno 2023), 38 anni, ex difensora centrale del Malmoe, del Linkoping, del Wolfsburg (con le quali ha vinto due campionati svedesi, due tedeschi e una Women’s Champions League) e argento olimpico a Rio 2016, ha raccontato della sua vita e la sua carriera nel suo libro I Didn’t Even Say Half Of It. Nel libro autobiografico la exracconta una vicenda, in particolare, che risale al 2011, quando in Germania si stava disputando la Coppa del Mondo femminile, e le sue rivelazioni stanno rapidamente facendo il giro del web. Nei giorni del Mondiale 2011 le nazionali di Nigeria, Sudafrica e Ghana avevano protestato con la Fifa per la presenza di uomini nella squadra della Guinea Equatoriale. “Noi abbiamo dovutoi nostrial medico”, ha scritto...