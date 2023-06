(Di mercoledì 14 giugno 2023) In un lungo messaggio su Facebook, racconta il dolore suo e della sua famiglia per la perdita di, ma anche del piccolo Thiago, mai nato

Inizia così la lunga lettera che, sorella di Giulia la 29enne incinta al settimo mese uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, ..."Cara Giulia, è difficile per me stare qui oggi e trovare le parole giuste. Mi sento incredibilmente vuota". Con queste parolesi è rivolta alla sorella Giulia , uccisa da Alessandro Impagnatiello che ha confessato l'omicidio della 29enne incinta al settimo mese, con un lungo post sui social. I funerali si ...è la sorella di Giulia, la 29enne uccisa dal compagno a Senago, in provincia di Milano, mentre era incinta di sette mesi. Ha dedicato una lunga lettera alla ragazza morta e al suo ...

Chiara Tramontano scrive alla sorella Giulia: «Il tuo nome ricorderà agli uomini di rispettare e proteggere» Vanity Fair Italia

Sapere di essere rimasti qui senza te e Thiago, ergastolani del tempo e del dolore”. Inizia così una lunga lettera pubblicata sui social da Chiara Tramontano e rivolta direttamente alla sorella Giulia ...Una lettera piena d'amore quella che Chiara Tramontano ha scritto per sua sorella Giulia e per il piccolo Thiago ...